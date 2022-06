Bom dia! Fake news premiada…

fake news

O ministro do STF Kassio Nunes anulou a condenação do deputado estadual bolsonarista Fernando Francischini, do Paraná.

Ele perdeu o mandato ainda em 2021 e foi o primeiro a ser cassado no Brasil, em ação do Ministério Público Eleitoral, por inventar mentiras contra as urnas eletrônicas, embora tenha sido eleito três vezes pelo processo eletrônico…

Não à toa, na live de ontem, Bolsonaro voltou a repetir o que dizia o deputado sobre as urnas eletrônicas…

Resumindo: os partidos políticos responsáveis, a sociedade, o TSE, o MPE e a imprensa serão os protetores dessas eleições que, claramente, o presidente e os seus querem tumultuar…

Porque sabem que serão derrotados…pelo voto!

Contados pelas urnas eletrônicas…!

J R Braña B.

