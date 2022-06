eleições

Pacto pela Democracia

Manifesto em defesa das eleições A secretaria executiva do Pacto, junto com diversas organizações desta rede iniciaram segund-feira (30/05) a segunda fase da campanha em defesa das eleições. A ação consiste em reuniões com atores políticos e institucionais estratégicos para apresentar o manifesto do Pacto em defesa das eleições e mobilizá-los a se engajar na defesa do processo eleitoral brasileiro, sistematicamente atacado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Nessa nova rodada, até o momento, nos reunimos com o ministro Luís Roberto Barroso e com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD/MG). A agenda seguirá, com outros senadores e deputados. Relembre aqui a primeira fase da campanha, destaque no Jornal Nacional.

