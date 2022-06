Música da noite….’Laranjeiras…’🎵🎵🎵

música

All Star, o tênis…Essa música é linda e é de Nando Reis…que fez para Cássia Eler…que morava em Laranjeiras, um dos bairros mais cariocas, legais e tradicionais do Rio, colado ao Catete, Flamengo…e onde fica a sede mais linda de um clube de futebol, o Fluminense.

Versos fundamentais:

//Estranho seria se eu não me apaixonasse por você (….)

//Colombo procurou as Índias

//Mas a Terra avisto em você

//O som que eu ouço

//São as gírias do seu vocabulário (…)

//Estranho é gostar tanto do seu All Star azul

//Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras

//Satisfeito, sorri, quando chego ali

///E entro no elevador

//Aperto o 12, que é o seu andar

//Não vejo a hora de te encontrar

(…)

Linda demais!!…ouça e ouça de novo!

Boa noite de sábado pra quem tá por aí em qualquer lugar….

J R Braña B.

