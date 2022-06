Que é isso?! Isso não é uma atitude responsável!

ciro

(…)

A entrevista de Ciro ao Flow foi muito boa no que tocante às suas ideias sobre desenvolvimento tecnológico no Brasil…que o que nosso país precisa…o Acre precisa mais do que ninguém….mas nem faz ideia do que seja isso…

Porém, quando parte pra política, Ciro se perde e age com séria perturbação….concretamente faz o jogo para ajudar Bolsonaro, que é o único que ainda pode derrotar Lula, como dizem as mais diversas pesquisas…

Essa frase explorada pela imprensa ‘Se Lula vencer o país vai amanhecer em guerra’ é totalmente descabida, desajuizada, até fútil…Ciro deveria pensar que ele também é responsável para que o pais atravesse essa campanha elegendo o futuro presidente, supere a tragédia Bolsonaro e siga em frente…rumo ao progresso e à civilidade.

Mas não…

Ciro é brilhante (mesmo que arrogante) para expor ideias e decepcionante como um ser político.

J R Braña B.

