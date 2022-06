E no Clube do Bingo…(f)

bingo

Letskov Uchôa e Márcio Batista comandavam na tarde deste sábado as rodadas de geladas no Clube do Bingo…ao passar, registrei o momento…a Deyse, minha companheira – ajudou compor o cenário cultural-político-etílico…

Colado a Letskov, a moça respondeu provocação geral Lulista e gritou ‘Bolsonaro!’….ao que Letskov respondeu…: ‘A partir de agora virei também Bolsonaro’

Todos entenderam a metamorfose instantânea do comunista, óbvio.

J R Braña B.

