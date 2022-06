Golpista não é ex-presidente…é golpista!

golpista

Em tempo: Jeanine Añez, golpista que ajudou liderar a violência contra o governo eleito democraticamente de Evo foi punida politicamente exatamente por ter rasgado a Constituição da Bolívia…ela nunca foi presidenta, muito menos ex….ela foi (e é) uma golpista, uma usurpadora política que não deu certo…A população da Bolívia derrotou a brutalidade da direita (pelo voto) e voltou ao curso democrático normal em apenas 1 ano com a eleição do presidente Lucho (Brasil tem muito a aprender com os bolivianos a luta democrática de interesse popular)

Em tempo: a imprensa brasileira chama de ‘ditador’ Nicolás Maduro, que foi eleito pelo voto, e de ex-presidenta uma golpista que por pouco – junto aos seus – não causou a morte do então presidente Evo, que conseguiu escapar porque um avião do governo da Argentina o salvou das bandas(milícias) bolivianas a serviço da direita…

Em tempo 2: Jeanine Añez chegou a fazer declarações contra os povos originários da Bolívia…negando sua história em defesa das tradições nacionais…se dizia com ‘sangue europeu’…como se isso fosse grande coisa ou vantagem racial.

Em tempo 2: Bolívia, menor inflação e custo de vida da América Latina atualmente.

J R Braña B.

