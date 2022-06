bom dia

Ex-ministro Milton Ribeiro e pastor Gilmar Santos, ligado a Bolsonaro, são presos pela PF em operação sobre “balcão” do MEC. Ribeiro saiu do governo após suspeitas sobre atuação de pastores na liberação de verbas no MEC

Em tempo: Milton Ribeiro também é pastor…

J R Braña B.

