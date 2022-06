Bocalom: ‘Rio Branco será 100% iluminada’

rio branco

#PMRB

Prefeitura de Rio Branco lança programa Cidade Iluminada com implantação de 15 mil pontos de iluminação em LED

Preocupada em solucionar os problemas de iluminação no município, a Prefeitura de Rio Branco, por meio, da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI) realizou na manhã desta quinta-feira, 23, o Lançamento do programa “Cidade Iluminada” que deve implantar 15 mil pontos de iluminação com tecnologia de LED alcançando todas as regionais do município.

Prefeito Bocalom afirmou não ter dúvidas que vai completar todas as regionais, e Rio Branco será uma cidade 100% iluminada com led. “Além de melhorar a questão da iluminação da cidade com o led, o que tirarmos daqui procuraremos usar também na zona rural”.

O secretário municipal de cuidados com a cidade, Joabe Lira, ressaltou que vai ser feita a substituição das lâmpadas de sódio pelas de led, que o prefeito fez esse projeto ousado, e agora vai será iniciado. “Nossa execução começa essa semana e a nossa previsão de conclusão é agora em dezembro”, afirmou o secretário.

O investimento do Programa é de R$ 12 milhões, Joabe Lira ressaltou que esse investimento é necessário pois irá solucionar a problemática que acompanha a questão da iluminação pública. (…)

(…)

(PMRB)

oestadoacre.com (inscreva-se no nosso canal..apenas um clique aqui)