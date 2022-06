Transp Coletivo: Bocalom vai decretar ‘caducidade’ em contratos

caducidade

O prefeito Tião Bocalom vai decretar ‘Caducidade’ dos contratos de concessão dos serviços do transporte coletivo. Hoje, 9 horas, na prefeitura.

E o próximo passo será a realização da licitação para a contratação de novas empresas.

Caducidade: modalidade de extinção do ato administrativo que ocorre em razão de mudança normativa que afeta supervenientemente a existência e compatibilidade do ato com o ordenamento jurídico. Traduzindo: que ficou velho, caducou…

(Com info da assessoria da PMRB a oestadoacre)