Música de domingo…(…)’Seja quem for’..(…)…🎵🎵🎵

‘Cuide bem do seu amor’, que música linda esse clássico do Paralamas….

Versos fundamentais:

//A vida sem freio me leva, me arrasta, me cega

//No momento em que eu queria ver

//Quando tudo ainda estava inteiro

//No instante em que desmoronou

//Palavras duras em voz de veludo

//E tudo muda, adeus velho mundo

//A um segundo tudo estava em paz

//Cuide bem do seu amor…(…)

Linda demais!…ouça!

Bom restante de domingo…

J R Braña B.

