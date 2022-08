identidade

Acre lança Carteira de Identidade Nacional e é o segundo estado do país a emitir o novo documento

O Acre lançou, na segunda-feira, 1°, o novo modelo da Carteira de Identidade Nacional (CIN). O estado é pioneiro nessa modalidade de emissão do documento, além de ser a segunda unidade da federação a implantar o tipo de identificação, que possui uma série de itens de segurança e se destaca, ainda, pela praticidade.

O modelo passou a ser emitido ao público a partir desde terça-feira, 2. No Acre, a nova carteira de identidade será expedida em três versões: papel-moeda (com a primeira via gratuita), policarbonato (opcional e com custo adicional) e digital.

“A nova carteira de identidade representa, acima de tudo, cidadania. Fora isso, facilitará bastante a vida das pessoas, já que várias informações estarão inseridas em um só documento”, enfatizou o governador Gladson Cameli.

