Petecão: ‘Estou ouvindo para fazer o melhor pelo meu Acre’

Petecão, candidato ao governo do Acre

-Mais de três horas de reunião com os profissionais do Crea-AC para validar o nosso plano de governo. Esses especialistas são preparados para discutir infraestrutura, saneamento básico, habitação e tantos outros assuntos indispensáveis para desenvolver o nosso estado. Saio muito feliz com tudo que estamos construindo nessa caminhada.

-Estou ouvindo para que eu posso fazer o melhor pelo meu Acre

