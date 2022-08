Bom dia! Começa hoje!

bom dia

A campana eleitoral começa oficialmente nesta segunda-feira.

Lula em São Paulo vai a uma fábrica de automóveis e diz que vai manter os R$ 600 de auxílio a partir de janeiro2022.

A campanha de Bolsonaro investe em fake news (a da semana é dizer que a esquerda vai fechar templos religiosos).

E aqui no Acre também…

Então não se assuste se você receber o primeiro santinho hoje aí pelas ruas.

Em tempo: Pesquisa BTG: (…)Após a desistência de André Janones, que até então tinha 2% das intenções de voto, e tendo atraído alguns eleitores indecisos ou que falavam em anular seus votos, o ex-presidente Lula cresceu 4pp na última semana e voltou ao patamar de 45%, enquanto o presidente Jair Bolsonaro ficou estacionado nos 34%. Com isso, a diferença entre os dois, hoje, está em 11pp. Na simulação de 2º turno, Lula foi a 53%, enquanto Bolsonaro oscilou de 39% para 38%. (…) No Blog do Esmael

J R Braña B.