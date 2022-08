voluntariado

Prorrogadas até 28 de agosto as inscrições para o Prêmio Nacional de Incentivo ao Voluntariado

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas mediante o preenchimento de formulário eletrônico

Foram prorrogadas para o dia 28 de agosto, as inscrições para o Prêmio Nacional de Incentivo ao Voluntariado, instituído pelo Decreto nº 9.906, de 9 de julho de 2009. Para fazer a inscrição é preciso estar logado no portal do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado.

O Programa vai premiar iniciativas de pessoas e entidades que por meio do engajamento de voluntários tenham contribuído com a ajuda humanitária e/ou a transformação social de regiões e/ou grupos vulneráveis.

A edição de 2022 está dividida em quatro categorias, são elas: voluntariado nas Organizações da Sociedade Civil; voluntariado no Setor Público; voluntariado Empresarial e Indivíduos Voluntários (pessoa física). A premiação vai reconhecer as 20 melhores iniciativas de voluntariado realizadas, em âmbito regional, no país nos últimos 12 meses.

Poderão concorrer ao prêmio na edição 2022 organizações públicas e privadas e indivíduos que desenvolvam diretamente atividades de voluntariado, incluídas as entidades privadas sem fins lucrativos e as organizações religiosas que se dediquem às atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social. Também poderão concorrer ao prêmio órgãos ou entidades públicas.

O regulamento completo pode ser acessado através deste link.

Clique aqui para acessar o novo cronograma do Prêmio Nacional de Incentivo ao Voluntariado.

