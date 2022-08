Mais 38 dias: Petecão vai pro abafa (#shorts)

abafa

A notícia de que a tesouraria de campanha do candidato do governo do PSD foi abonada com alguns milhões mostra que Petecão está no jogo e vai com tudo nesse sprint final

Na quinta-feira à noite, Petecão deu mais uma dentro: inaugurou no Acre os comícios vituais…Direto da Tenda Amarela para todos os municípios.

Traduzindo: nada está definido na disputa para o governo do Acre.

Abaixo, clique na imagem, e veja o forró do Petecão…no #shorts oestadoacre

J R Braña B.

