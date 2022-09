No meu caso, a decisão de votar no Lula não se trata de petismo, lulismo, comunismo ou socialismo, já que nem de longe a gestão do ex-líder sindical foi comunista/socialista. Trata-se de uma decisão coerente com o momento que o Brasil está passando e, a necessidade de mudança imediata de direção, pois, o atual mandatário é alguém despreparado, ele fala que não há pessoas passando fome no Brasil e ainda é um hipócrita que se esconde atrás da religião e pseudomoralidade para disfarçar sua má conduta.

Por estes motivos, por desejar um destino melhor e com mais esperança para o país, voto no Lula. Não encarando-o como um ser endeusado e sem defeitos, como se diz por aí, “a política não é feita por anjos”

A cultura do ódio, da ignorância é disseminada no Brasil, cortes, nas universidades, na educação, desprezo pela ciência e o anti-intelectualismo é a grande marca de Bolsonaro e os seus sectos. O grande “desprojeto” é o afrouxamento na fiscalização ambiental e incentivo ao “agrobusiness” de maneira absolutamente irracional. Não há país no mundo que se desenvolveu com a base da sua economia sendo o agronegócio, é inaudito na história contemporânea. O crescimento econômico sustentável e duradouro só vem através da inovação e do domínio da tecnologia de ponta, para este fim, é necessário o investimento massivo em educação e ciência, logo o que é objeto de repulsa do candidato à reeleição.

O país em que vivemos é diferente do pintado pelo presidente, aqui convivemos com a insegurança pública, a desigualdade social, econômica, inflação de dois dígitos, subempregos, desempregos e tantas outras mazelas. A religião que supostamente Bolsonaro diz defender é inequivocamente um pilar importante da nossa sociedade e deve ser respeitada, como sempre foi na história do Brasil. Inclusive, os governos do PT jamais tomaram decisão contrária às igrejas cristãs, e a liberdade religiosa nunca foi atacada nos anos de Lula e Dilma.

Não obstante, a família de Bolsonaro teve um enriquecimento esplêndido, foram 51 imóveis comprados em dinheiro vivo pelo clã, algo que corrigido pela inflação, ao longo dos 32 anos de vida na política, seria um gasto em torno de R$ 25,6 milhões.

Embora, boa parte da crise que aflige os brasileiros, seja de fato causado por fatores externos, como a pandemia e a guerra russo-ucraniana. Caso é que a inflação já assolava o país antes da guerra e do coronavírus, a vida piorava e a resposta governamental era nula.

O Brasil que será herdado pelo próximo presidente, é desafiador. Um cenário externo desfavorável, provável crise econômica mundial, inflação em todos os cantos do mundo em decorrência da guerra. Precisamos neste momento de alguém com experiência e que possa conduzir o país ao crescimento econômico e social, um gestor que tenha respeitabilidade internacional e que saiba construir alianças com as demais nações, e não um presidente que viva com picuinhas e discussões tolas com os demais mandatários.

(Kairo Araújo)

