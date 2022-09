Não dá para chamar de rodovia.

Nem as antigas estradas do Acre podem ser chamadas de rodovias…

…porque são caminhos descuidados a toda vida e mais ainda atualmente.

Bolsonaro abandonou os investimentos de manutenção das BRs-364 e 317 e o governo do Estado não fez nada para evitar esse desleixo federal.

As fotos da prefeitura de Porto Walter mostram as laterais do clarão aberto ainda com as vastas florestas intactas..

Anote aí: em pouco tempo essas áreas laterais serão adquiridas por grandes fazendeiros (se já não forem deles), que tomarão posse – de um lado e outro – dos poucos mais de 80 km entre Cruzeiro e Porto Walter.

Aos micros e pequenos produtores de comida real, ficarão destinados os futuros ramais distante do eixo principal e abandonados…nos fundões das áreas esquecidas.

Porém, o sofrimento do povo com o isolamento é tão intenso que, talvez, esse detalhe da justa ocupação dessas áreas ainda virgens, agora, não seja motivo de preocupação social…mas deveria ser pelo menos do poder público.

Mas é bom guardar essas fotos registradas neste setembro de 2022 pela prefeitura do município de Porto Walter.

Em tempo: o fim do isolamento terrestre não garante desenvolvimento social e econômico…que o diga os outros municípios do Estado com acesso terrestre à capital e ao restante do país.

J R Braña B.

