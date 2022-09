De longe, o debate da TV Gazeta foi o melhor entre todos feitos na tv local…o governador GladsonC resolveu não comparecer…coincidência?… Nas últimas horas a PF fez busca e apreensão em alguns condomínios e encontrou malas de dinheiro, inclusive em Dólares.

O Debate…

GladsonC – governador e candidato à reeleição não apareceu no debate…Pode ter perdido muitos votos…

Nilson Euclides, Psol – teve seu melhor desempenho nos debates….é uma promessa política.

Mara, MDB – precisa ser menos sectária…é a representante da extrema-direita e segue para ficar sem mandato. Ela foi contundente quando disse que JV defendia ex-presidiário e JV devolveu a contundência…Mara demonstrou que sua oposição ao governo GladsonC não é de fundo, não é pra valer…é de momento.

Petecão – o candidato mais incisivo, terminante contra o governo GladsonC….’Estamos no fundo do poço’. Petecão não perdeu uma única oportunidade de confrontar e questionar o governo atual.

Jorge Viana – JV teve mais chance de lembrar o que fez quando foi governo…e o legado de seu governo não é de se jogar fora.

David Hall – depois de ser humilhado pelo SBT e TV Acre, quando foi excluído dos debates – o candidato do Agir conseguiu se apresentar no mesmo ambiente de seus concorrentes. Hall quer dois mandatos para triplicar o PIB do Acre….dois, Hall???!!

MBittar – candidatura de MBittar não é pra valer…até os concorrentes sabem disso…mas hoje ele teve seu melhor desempenho (eu sempre pensei que o Márcio poderia ser um grande político, mas ele resolveu não ser…optou por ser um político defensor de ideias retrógradas…não é à toa que é aliado de Bolsonaro)

Repito: A Gazeta conseguiu ser a mais competente na transmissão do debate entre os candidatos ao governo…melhor condução, mais ágil, desenrolada e que deixou os concorrentes à vontade.

Domingo, vote com consciência…consciência política, consciência de classe, consciência de lugar neste mundo…consciente da sua condição de cidadão.

J R Braña B.