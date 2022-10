O Banco da Amazônia (Basa) oferece mais uma oportunidade para clientes que desejam renegociar as dívidas. Desta vez, a iniciativa beneficia aqueles que contrataram operações junto ao Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), realizadas há no mínimo 7 anos, vencidas até junho de 2021.

Os pedidos também poderão ser realizados pelo e-mail: [email protected]

Em tempo: o Banco da Amazônia sob um governo de extrema-direita-liberal não faz sentido como instituição de Estado….porque não faz o que deveria…

J R Braña B.