Manifestação antidemocrática de arruaceiros bolsonaristas na rotatória nas proximidades do município de Manoel Urbano, na BR-364.

O que chama atenção é passividade do governo GladsonC.

Todos sabem que esse protesto é um ato inconstitucional porque ilegitimamente contesta a vontade democrática da maioria dos eleitores brasileiros, que elegeu Lula presidente.

O que sua excelência está esperando para desobstruir as estradas do Acre?

Já começam a ser sentidas as consequências do bloqueio com a possibilidade de desabastecimento na capital Rio Branco e municípios, disse o representante da Associação Comercial.

(…

Em nota, o comando da PM disse:

-A PMAC está à disposição da Polícia Rodoviária Federal, no apoio que a instituição precisar acerca desses eventos, embora até a manhã desta terça-feira, 1º, não tenha havido nenhuma solicitação nesse sentido.

(…)

Em tempo: O governo do Acre não precisa esperar pela ação – ou inação da PRF…A PM pode ser acionada sem anuência da PRF, conforme já determinou o ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Aguardando uma atitude do governo GladsonC….

J R Braña B.