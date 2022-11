G1 – A Petrobras decidiu nesta quinta-feira (3) antecipar o pagamento de distribuição de R$ 43,7 bilhões em dividendos a seus acionistas. A decisão irritou o futuro governo Lula (PT), que começou a organizar a transição nesta semana. (…)

-“sso é uma irresponsabilidade com a empresa e com o país. É a farra do [ministro da Economia] Paulo Guedes, para cobrir os gastos eleitorais do governo Bolsonaro – afirmou a presidente do PT, que integra a equipe de transição.

Em tempo: precisa desenhar o que este desgoverno em fim de feira está fazendo?

J R Braña B.