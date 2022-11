Primeiro, a arte do Fluminense, o melhor time de futebol do Brasil e um dos melhores do planeta na atualidade…veja…1 minuto apenas…depois o texto sobre a convocação do Tite…

Tite fez a convocação…

Sinceramente, conheço dois ou três dos convocados…

Não é mais como antes, quando havia Rivelino, Sócrates, Leandro, Zico, Falcão, Éder, Luizinho, Junior…

Que eu (e o mundo) sabia de cor e salteado a escalação da Seleção…

Sério…

Conheço só o Neymar, o Vinícius Junior, o Pedro e Richarlison (esses dois feitos no Fluminense, claro)…

Ah, e o Everton, por ser do Acre….e campeão pelo Parmera…

O restante…são estranhos para mim…

Ao que interessa:

Tite deixou Ganso de fora…(ah, mas o Ganso….)

O Ganso é simplesmente o único craque-craque em atividade no Brasil…(veja vídeo acima nesse post e o chocolate do Flu no São Paulo no fim de semana)

Ganso é ainda o que resta de arte, de beleza….de não bolsonarismo nas quatro linhas…

Joga tão simples que é o máximo em sofisticação, tem visão periférica do campo inteiro, coisa que 99% dos atletas nem sabem o que é…

Tite é um sujeito decente, mas acho que já deu na seleção…

O próximo técnico, se não for o Guardiola, terá que ser Fernando Diniz…

Pra ver se volta o jogo que um dia nos acostumamos a ver a seleção jogar…

Não!

Não garanto que vou ver todos os jogos da Seleção do Tite…

Futebol hoje pra mim está 54º lugar nas minhas prioridades de vida…

Pouquíssima importância…

Só vejo os jogos do FLU e quando o Ganso joga….

O Cano também…que fez mais gols em 2022 que todos os atacantes juntos que o Tite convocou…..

J R Braña B.