A extrema-direita terrorista brasileira receberá o que merece…o peso da Lei.

O recado do ministro Alexandre de Moraes foi cristalino nesta segunda durante a diplomação do presidente eleito Lula e seu vice Alckmin, em solenidade do TSE.

Nesta noite em Brasília, arruaceiros tentaram criar o caos na capital federal, mas foram debelados pela polícia.

O futuro ministro da justiça de Lula, Flávio Dino, avisou também:

-Inaceitáveis a depredação e a tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal em Brasília. Ordens judiciais devem ser cumpridas pela Polícia Federal. Os que se considerarem prejudicados devem oferecer os recursos cabíveis, jamais praticar violência política.

-Temos dialogado com o GDF, a quem compete a garantia da ordem pública em Brasília, atingida por arruaças políticas. A segurança do presidente Lula está garantida. As medidas de responsabilização jurídica prosseguirão, nos termos da lei.

A partir do dia 1o, com o novo governo, a paciência com terroristas bolsonaristas não será a mesma.

Viver para ver.

J R Braña B.