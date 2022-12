A assessoria do deputado federal e senador eleito pelo Acre, Alan Rick, divulga nesta quarta uma nova versão do seu voto contra o Bolsa Família proposto pelo governo eleito do presidente Lula

PEC Fura-Teto: “Os R$ 70 bilhões para o auxílio de R$ 600,00 já tinham sido garantidos fora do teto de gastos, não precisava de PEC”

Alan Rick foi um dos 168 deputados federais que votaram contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que permite ao PT furar o teto de gastos e endividar o país. Na noite desta terça-feira, 20, o texto-base da matéria foi aprovado em 1º turno, com 331 votos favoráveis.

Após a votação, o parlamentar lamentou o resultado. “Desde sempre apoiei o Auxílio Brasil de R$ 600,00, pois foi uma promessa de campanha do presidente Bolsonaro. A decisão do STF no último domingo retirou o Bolsa Família do Teto de Gastos, o que já garantia o pagamento, tornando a PEC desnecessária.” – disse.

Para esclarecer:

1 -Bolsonaro nunca propôs R$ 600 de aúxílio….propôs R$ 200, o Congresso foi quem propôs R$ 600 e o presidente não teve como negar o valor.

2 – Embora tenha falado na campanha que continuaria pagando os R$ 600, Bolsonaro e Paulo Guedes não puseram no Orçamento de 2023 os recursos para pagar os R$ 600…por isso Lula teve que correr para conseguir os recursos porque também disse na campanha que pagaria os 600 e mais 150…e vai pagar…mesmo contra a vontade de Alan Rick.

3 – Bolsonaro nunca se preocupou com as famílias pobres…por isso não destinou no Orçamento 2023 a grana para pagar o Bolsa Família….e fez isso antes mesmo do resultado da eleição no segundo turno.

4 – Alan Rick finaliza pessimamente o seu mandato de deputado federal e sinaliza que seguirá com sua linha fundamentalista no senado….vai se isolar…a partir de janeiro haverá um governo democrático de fato e de direito…com acertos, erros, como é comum em governos legítimos….mas haverá um governo de verdade no Brasil.

5 – Alan Rick, a seguir assim – infelicitará o Acre por longos 8 anos com sua antiquada e retrógrada visão de mundo…pobre Acre!

6 – Alan repete a ladainha do mercado financeiro em falar de teto de gastos…e o teto furado da pobreza, da miséria, do desemprego…quem se preocupa…?

6 – Este blog estará aqui vigilante para confrontar, questionar, esclarecer todas as suas atitudes antidemocráticas, reacionárias e antipopulares contra os assalariados trabalhadores….pode ter certeza.

7 – Como diz a deputada Perpétua: ‘Como alguém se orgulha de dizer que votou contra os 600 reais permanentes que cria o Bolsa família? Como alguém se orgulha de dizer que também votou contra os 150 reais para cada criança de menos de 6 anos?’

J R Braña B.