Manutenção da BR 364

Estive mais uma vez gabinete do Senador Marcelo Castro, relator do Orçamento 2023 para reforçar nosso pedido de suplementação de recursos para a manutenção da BR-364. Sem o apoio do relator corremos o risco de não ter recursos suficientes para a manutenção da rodovia. Por isso, seguimos trabalhando. (…)

Dep Alan Rick

Em tempo: melhor assim, deputado-senador Alan Rick…do que ficar com picuinha com o futuro governo Lula…

Em tempo 2: agora a destruição da BR-364 deve ser debitada na conta de Bolsonaro, que abandonou o Acre durante todo seu desmandato.

J R Braña B.