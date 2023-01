O Instituto Federal do Acre (Ifac), por meio da Coordenação do Núcleo de Estudos Linguísticos e de Internacionalização do campus Rio Branco, está com inscrições abertas para cursos gratuitos de inglês e espanhol. São 185 vagas para a comunidade, servidores e estudantes do Ifac, e 15 vagas para alunos que já concluíram o curso de inglês presencial pela instituição em turmas anteriores.

As inscrições devem ser feitas até o dia 31 de janeiro, por meio de formulários online. Além de preencher as informações solicitadas, o candidato deve anexar cópias digitais dos documentos de RG e CPF. Servidores do Ifac deverão anexar ainda o comprovante de vínculo empregatício, e os estudantes da instituição inserir a declaração de matrícula.

Clique nos links abaixo para se inscrever:

Curso de Inglês: https://bit.ly/curso- ingles-ifac

Curso de Espanhol: https://bit.ly/ curso-espanhol-ifac

