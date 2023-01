Justificativa

As demissões acontecem num momento em que a inflação crescente no mundo e uma recessão à vista nos EUA apertam as contas dos consumidores

Do CEO da Amazon:

-Entre as reduções que efetuamos em novembro e as que compartilhamos hoje, planejamos eliminar pouco mais de 18.000 postos”, declarou o CEO da Amazon.

As demissões representam 1,1% da força de trabalho da empresa, uma das gigantes do e-commerce.

A empresa perdeu metade do seu valor de mercado em pouco mais de 1 ano. Hoje a empresa está avaliada em US$ 868 bilhões (via StartSe)