Luiz Carlos Azenha, Jornalista

-O Xandão já sabia, através de algum serviço de informações, que o golpe estava sendo urdido. Só isso explica antecipar a diplomação do Lula.

-Imaginar que o Bolsonaro ia dar o golpe sem apoio dos militares é coisa para néscios. Coloquem o documento no contexto das falas e ações de Bolsonaro e fica claro que o golpe não saiu por um fio.

Em tempo: na mosca, Azenha….a diplomação foi cientificamente programada e antecipada pelo ministro Alexandre de Moraes com base no que sua equipe já sabia.

Em tempo 3: Pergunta: Lula sabia dos motivos da antecipação da diplomação? Óbvio…a cúpula do PT sabia.

Em tempo 3: Como dissemos, a Minuta Do Golpe, achada pela PF na casa do ex-ministro da justiça de Bolsonaro foi muito importante….mas essa informação, de que o arranjo do golpe estava sendo produzido – precisa chegar ao povo de verdade…para que todos entendam…ninguém defende uma bandeira que não entende…. e o governo precisa começar a se comunicar.

J R Braña B.