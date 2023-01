“É como se aquelas pessoas estivessem em um transe. Sabe transe, de seita? A sensação é essa.”

Marie Claire – Assim a advogada criminalista Flávia Guth, conselheira Seccional da OAB no Distrito Federal e integrante dos coletivos femininos Elas Pedem Vista e UMA, descreve o que encontrou ao visitar, na última terça-feira (10), o ginásio da Polícia Federal, em Brasília, para onde os acusados de participar do ato golpista do último domingo foram levados após o ocorrido.