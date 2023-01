O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanhado do superintendente Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans), Benício Dias, se reuniu na tarde dessa terça-feira (24), com o Grupo Rizzo, que apresentou o projeto de estacionamento rotativo para Rio Branco.

A Zona Azul é o sistema de estacionamento rotativo adotado em diversas cidades do Brasil. As vagas são sinalizadas e demarcadas pelo órgão de trânsito e o estacionamento segue regras específicas, de acordo com as necessidades em cada localidade.

De acordo com o prefeito, a Zona Azul não existe só em Rio Branco, mas no mundo inteiro e é uma forma do comércio poder ter os clientes estacionando próximo de onde queira comprar.

“Sem a zona azul, pessoas e até funcionários das empresas, estacionam o carro e ficam o dia inteiro ocupando uma vaga de um cliente.”

Ainda segundo o prefeito serão, em média, 19 operadores auxiliando os condutores, e parte desses operadores serão alguns “flanelinhas” que já são conhecidos e de confiança por muitos no centro da cidade. Esse é um pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH).

(…)

Em tempo: realmente não é justo um veículo ficar o dia inteiro parado num determinado local do centro – ocupando espaço e vaga de outros) sem pagar nada…para ficar o dia inteiro existem os estacionamentos privados.

J R Braña B.