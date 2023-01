1977…

Primeira vez que saí do Acre.

Rumo a Manaus, a então capital do mundo de Sena Madureira.

Tudo acontecia na capital do Amazonas para quem vivia no principado de Sena…

Tinha 14 anos e lá, com meus primos da Monsenhor Coutinho, no centro da cidade, a três minutos do Teatro Amazonas e 50 metros do Pinguim, o primeiro local onde comi um sanduíche, desses que conhecemos hoje e que ainda não existia em Rio Branco…

Foi em Manaus também o contato com várias músicas e artistas…os LPs do Peter Frampton, Beatles, Santana… discos do Tadeu, do Careca….primos…

Chegamos a Manaus (Mãe, Manoel Brana, eu e irmãos) num fuscquinha…saindo de Porto Velho…era um táxi…

Tô falando isso para inserir Lou Rawls e a música You’ll Never Find Another Love Like Mine (Você nunca encontrará outro amor como o meu)

O título já diz tudo…

Nem precisam os versos fundamentais…

Então ouça…era 1977 quando esta música nasceu…

Linda demais!!!

J R Braña B.