Vi o jogo resumido.

Esse Al Hilal foi o clube que um dia comprou Rivelino, quando esse fazia chover no Brasil na máquina tricolor.

O time saudita venceu o Flamengo merecidamente.

Isso logo em seguida a uma Copa desastrosa da Seleção do bife de ouro…

E seus jogadores medíocres…

A esperança era de que o Fla desse um pouco de alegria ao Brasil do futebol…

Digo, ao ex-Brasil da bola…

Porque o futebol brasileiro hoje é periférico…

O Fla ficou pelo caminho desse torneio que chamam de mundial…

E o Brasil amarga mais uma derrota esportiva de relevo..

Porque o Fla imbatível era uma ilusão…

Chegaram a comparar com o time do Zico…de 1981.

Quem é o 10 hoje?!!

Esse Fla atual, em 11 jogos perdeu 7 para o Fluminense, que tem somente um time envolvente e a conta do chá…

Então…

Foi ruim para o Brasil o Fla perder antes da final…

Mas foi bom ao mesmo tempo…

Porque nos faz repensar os clubes no Brasil…

Essa lorota de Saf….empresa que vai assumir time de futebol e tudo será uma maravilha….

Isso vai aprofundar o que já somos hoje….

A periferia (ou a grande fazenda) do futebol mundial…

Ah, mas na Inglater…

Na Inglaterra, os times-empresas existem há século…

É do DNA deles…

O metrô de Londres existe há mais de 200 anos…

E tem mais de 400 km em extensão…

O de São Paulo tem 1/4 disso…

Então…

Aparecem os craques e no primeiro aceno de pix….

Lá se vai o futuro embora….

Porque o clube-empresa daqui planta para colher com vendas de jovens para a Europa…

Como se os jovens talentos fossem soja, minério, banana, cacau…

Que têm que ser enviados para o comprador assim que são colhidos…

Então…

Desse jeito…

Nunca mais teremos grandes campeonatos…

Com craques brasileiros nos principais times…

Porque todos vão embora antes mesmo de se tornarem craques e ídolos por aqui…

Antes de serem conhecidos aqui dentro viram estrangeiros…

Sem identificação com o país…

E acontece como na Copa…:

Derrota…

Então…

O Fla pensou que tinha um timaço…galáctico…

Ia chegar lá…

Atropelar o Al Hilal e derrotar o Madrid na final…

Terá que se contentar em voltar e jogar com o Boa Vista, Bangu, Olaria, Itaperuna, Goitacaz, América, Madureira, Serrano…. na Premier Ligue do Campeonato Carioca e seus estádios do interior ridículos…

O futebol brasileiro precisa descobrir-se como negócio nacional…mina!

E transformar o futebol do Brasil em espetáculo de shows, e lucros…

Não seguir sendo o país das commodities de atletas…

E só fazer a alegria dos campeonatos do velho mundo.

Sim, eu queria que o Fla tivesse vencido hoje e iria torcer para vencer o mundial.

Até para ficar mais valorizada as suas próximas derrotas para o Fluzão.

J R Braña B.

PS: a Flapress está sem saber o que dizer…