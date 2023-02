Fui às notas taquigráficas do senado…

Trecho 1

-Agradeço primeiramente a Deus… Devo a Ele tudo o que tenho, tudo o que eu sou, e, no cumprimento do propósito d’Ele para a minha vida cheguei até aqui.

Esse tipo de discurso é para um determinado público eleitor….não acrescenta nada à política…tribuna do parlamento não é púlpito de igreja.

Trecho 2

-Sou defensor da vida e da família…(…)

Será? O senador poderia ter dito também ser contra a liberação indiscriminada de armas para as pessoas no Brasil, mas não disse…(o ex-presidente dele liberou geral)…ser contra as armas é defender a vida concretamente no Brasil atual…

Trecho 3

-Digo “não” às tentativas de se legalizar o aborto no Brasil (…)

Lorota dita para o seu público conservador…Isso não está discussão no governo…é o tipo de discurso para manter fiel o eleitorado sem noção que se assombra com a própria sombra. Alan sequer se cita as condições de saúde das muheres, as maiores interessadas nesse assunto.

Trecho 4

-“não” à legalização das drogas ilícitas;(…)

Outra lorota…não está discussão no governo. Drogas podem, para o deputado…desde que sejam lícitas..no dia que as ilícitas forem lícitas vossa excelência será a favor? Argumento débil…

Trecho 5

-“não” à ideologia de gênero e aos ataques à infância (…)

Aqui baixou o santo no senador da sua colega Damares goiabeira, a espertalhona rainha das fakes news sobre crianças…bizarra essa parte do discurso. E pensar que essa Damares foi ministra…e de Direitos Humanos…Uma piada.

Trecho 6

-Temos demandas urgentes (no Acre) de investimento em infraestrutura, em educação, segurança, saúde de qualidade,(…)

Ué…Bolsonaro, o ex-presidente de Alan Rick, ficou quatro anos e não fez nada pelo Acre…Urgência!? Agora!??

Trecho 7

-Precisamos urgentemente, no Estado do Acre especificamente, de recursos para a revitalização e – por que não dizer? – para a reconstrução da BR 364…

Quem deixou a BR do Fim do Mundo acabar no Acre? Bolsonaro, o presidente do senador Alan Rick, que deveria ter dito isso hoje na tribuna do senado e não disse.

Trecho meu….:

Foi decepcionante o discurso do senador Alan Rick, que disse que será oposição ao governo Lula…

Pra não dizer que não falei das flores, Alan defendeu os médicos brasileiros formados no exterior…para atuar em rincões do país…pois os formados aqui não querem pegar no pesado longe do litoral…

Lembram dos cubanos? Pois é…O governo já disse que se os médicos brasileiros não quiserem ir para o interior, médicos de fora serão chamados…

Tão avisados.

Alan, no próximo discurso nos encontramos aqui.

J R Braña B.