Miley Cyrus – Flowers (Flores)

Miley é uma cantora norte-americana…

E a música é novinha em folha…

Um mês que está no mercado internacional…

A letra é um hino ao amor próprio de mulheres…e homens….

E incentiva a não perder tempo em relações tóxicas…

Versos fundamentais…

//We were good, we were gold (nós éramos bons, éramos ouro)

//We were right ‘til we weren’t (Nós éramos certos até não sermos mais…)

(…)

Ouça…até seu HD armazenar o ritmo….

Legendas em Español…o que é uma mão na roda…

Boa noite.

J R Braña B.