Antes, com Bolsonaro, a taxa de juros chegava a ser criminosa….agora não pode passar de 2,5%, o que ainda é muito alta…porém, as parcelas não podem comprometer mais que 5% do valor que o beneficiário paga…antes, com o mito(😂), esse desconto da parcela podia chegar a 40%…

Traduzindo: se o beneficiário recebe R$ 600 e ele pegar um empréstimo-consignado, o desconto mensal não pode ser superior a R$ 30….antes essa mesma parcela, no governo passado – descontava R$ 240…

Percebe a diferença?

Nem precisa desenhar…

