O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, assinou na tarde desta sexta-feira (10) o Plano de Contingência para enfrentamento de enchentes na capital, tendo em vista que as chuvas tendem a se intensificar neste período de fevereiro.

-Primeiro de tudo a gente pede a Deus que não tenha enchente, mas se houver, nós já estamos com o Plano de Contingência pronto e todas as secretarias estão envolvidas. Nossa defesa civil se preparou. Estamos prontos para ajudar e fazer com que o nosso trabalho seja o mais humanizado possível.(…)

