Morreu, neste domingo (12), o ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, aos 83 anos. (…)Em novembro do ano passado, Mendes foi internado pela primeira vez para tratar uma crise de diverticulite – inflamação no intestino grosso – e uma pneumonia. (…) (G1 Amazonas)

No começo deste século, numa viagem política a Manaus, entrevistei para A Gazeta, onde trabalhava – o então governador do Amazonas, Amazonino Mendes.

Foi uma conversa com um político inteligente….

Amazonino foi um dos grandes de Manaus e de seu Estado…a conversa foi sobre a Amazônia e repercutiu até na câmara dos deputados, quando o então deputado Nilson Mourão(PT), com um exemplar de A Gazeta nas mãos – leu trecho da entrevista em que Amazonino denunciava interesses internacionais sobre a região…

Nilson pediu que as denúncias de Amazonino fossem investigadas…nunca foram…

O Amazonas e o Brasil perdem um político diferenciado.

Sua frase antológica quando deixou o governo...’me entregaram um teco-teco e agora eu entrego o Amazonas como um Boeing 707′.

Vá em paz, Amazonino….seu legado ninguém apagará no seu amado Amazonas.

J R Braña B.