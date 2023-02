(…)

….governo do Acre e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul organizaram cinco noites da festa momesca que teve seu nome em homenagem ao Magid Almeida (in memorian), um grande entusiasta das tradicionais festas carnavalescas no Juruá nos anos 1980.

(….)

Em Tempo: em Feijó, idem…

Em Tempo: em Sena…prefeitura e muito menos o governo….se dignaram realizar a festa popular….desculpa de falta de recursos (e perigo de violência) só convence otários…e figuras bizarras que odeiam a alegria das tradições.

J R Braña B.