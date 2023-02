Nota – O governo do Acre informa que todas as informações relacionadas à Expoacre 2023 serão divulgadas nos canais de comunicação oficial do Estado.

Por conta das festividades do Carnaval, a Comissão Organizadora será montada a partir da próxima semana e cabe a esta comissão definir critérios e procedimentos sobre as atrações deste ano, tanto para os dias de feira em Rio Branco, quanto em Cruzeiro do Sul.

Portanto, qualquer especulação sobre confirmações de nomes é falsa e não tem o aval do Estado.

O governo informa, ainda, que NÃO possui página oficial da Expoacre 2023 e que perfis existentes nas redes sociais nesse sentido são fake e não trazem notícias oficiais da maior festa do Acre.

Qualquer informação sobre o evento será disponibilizada nos órgãos de imprensa oficiais e pelos perfis do governo do Acre nas redes sociais.

Governo do Estado do Acre