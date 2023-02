Senado do Brasil – As redes públicas de educação básica deverão contar com serviços de psicologia e de serviço social para atender as necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação, por meio de equipes multiprofissionais. A determinação está prevista na Lei 13.935/2019.

Em tempo: cuidem o governo e as prefeituras…

J R Braña B.