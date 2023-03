No último ano do governo que acabou com as políticas publicas sociais no Brasil, o feminicídio deu o tom.

Foram 1,4 mil mortes motivadas pelo gênero(pelo fato de serem mulheres)

A cada 6 horas em 2022 uma mulher foi morta.

As ‘razões’ alegadas para os crimes foram muitas, mas todas elas injustificadas e sem razão de ser.

O desafio da sociedade é imenso.

O Brasil está submerso ainda…

Vai levar um tempo para o país sair das profundezas.

O presidente Lula, por ocasião deste 8 de Março, escreveu numa rede social.

-Neste ano, o 8 de março marca a volta e fortalecimento de políticas para combate à violência contra mulheres e promoção de direitos. Estamos apresentando hoje mais de 20 ações pensadas por 19 ministérios, Banco do Brasil, CAIXA e BNDES. O governo federal respeita as mulheres.

Incrível, mas é o presidente da república postando na internet uma mensagem positiva em relação às mulheres…

A gente até havia esquecido que presidentes do Brasil tinham sentimentos humanos e de justiça.

J R Braña B.