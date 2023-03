Após participar da didacta 2023, maior feira mundial voltada aos setores de negócios, recursos humanos, arte multimídia, esportes e educação, em Stuttgart, na Alemanha, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, participa nestas segunda (13) e terça-feira (14), no DF, da 84ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos (FNP).



O prefeito Tião Bocalom participou da mesa que debateu o marco regulatório do transporte coletivo. É urgente uma repactuação federativa em relação ao transporte público em direção a um novo modelo de governança e financiamento, com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço prestado aos usuários, a modicidade tarifária ou mesmo a gratuidade. Outro aspecto importante é a continuidade da União para o custeio da gratuidade dos idosos acima de 65 anos de idade, instituída por lei federal, concedido extraordinariamente em 2022.

Em seu momento de fala, Tião Bocalom fez questão de frisar que o transporte coletivo na capital acreana recebe subsídio da gestão de R$ 2 milhões por mês e que desse valor, um total de R$ 700 mil correspondem aos alunos da rede estadual de ensino.

“Eu penso que não é somente a participação do Governo Federal, mas que precisamos chamar os governadores para essa discussão, para poder tirar [os custos] de cima dos municípios. Rio Branco gasta R$ 700 mil em subsídios com os alunos do Estado e com os alunos da prefeitura não chega a R$ 50 mil. Precisamos debater logo com os governadores essa parceria, para que eles paguem suas contas e não deixem nas costas dos municípios”, afirmou.

