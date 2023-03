Na reunião com sua equipe de ministros nesta terça-feira, o presidente Lula soltou os cachorros.

Ele não quer que seus ministros saiam por aí anunciando programas, medidas, políticas públicas sem sentar antes com ele (via Casa Civil)…

-Todo e qualquer posi̤̣o, qualquer genialidade que algu̩m possa ter, ̩ importante que antes de anunciar fa̤a uma reunịo com a Casa Civil. Para que a Casa Civil discuta com a Presid̻ncia da Rep̼blica e que a gente possa chamar o autor da genialidade e a gente enṭo anuncie publicamente como se fosse uma coisa do governo Рdisse com cara de poucos amigos

Grifo meu: Lula corta o mal pela raiz com os ministros oportunistas, que já estão pensando em carreiras legislativas/executivas mais adiante….esse tipo de subordinado que ser mais esperto do que o chefe.

J R Braña B.