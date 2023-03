Minha amiga Angélica estampou hoje no seu site, AcreInFoco – o voto desse empresário-deputado federal do Acre para acabar com o Ministério do Trabalho e a Justiça do Trabalho…

Aí o resultado lógico…

Um empresário/deputado contra os interesses dos trabalhadores…não há surpresa nisso…surpresa e incredulidade é trabalhador, servidor público – votar em empresário…

Parabéns aos envolvidos com o voto…!!!

Em tempo: o Acre elegeu em outubro passado, talvez, a sua pior bancada federal de todos os tempos..uma bancada de extrema-direita…me sinto leve por não carregar esse fardo….Não há um representante sequer das classes populares…agora, aguentem! E aprendam com a dor…

J R Braña B.