IPEC via O Globo – Alardeado pela extrema-direita no mundo e tema recorrente nos discursos de Jair Bolsonaro mesmo antes de ocupar a Presidência, a hipótese de instalação de um regime comunista preocupa uma parcela dos brasileiros — ainda que a queda do Muro de Berlim, símbolo da derrocada do modelo, tenha ocorrido há pouco mais de 33 anos. Segundo o Ipec, a chance de um regime ao estilo soviético ser instaurado é plausível para 44% dos brasileiros.

(…)

Grifo meu...preocupante que parte da população diga que sente medo de uma coisa que sequer sabe o que é…mas isso é fruto da nossa ignorância como nação….

J R Braña B.