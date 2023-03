Extra – A revelação de que Jair Bolsonaro (PL) recebeu um terceiro estojo de joias do governo da Arábia Saudita deve abrir novas frentes de investigações contra o ex-presidente. Após visitar o país em 2019, ele ganhou um conjunto composto por um relógio Rolex cravejado de diamantes, um par de abotoaduras, uma caneta e um masbaha, espécie de rosário árabe, avaliado em mais de R$500 mil, segundo publicou o jornal Estado de São Paulo.

Com este, já são três estojos de presentes, com joias que custam, ao todo, aproximadamente R$ 18 milhões. Desta vez, no entanto, o ex-presidente chegou a incluir a caixa oficialmente em seu acervo pessoal e levou consigo os objetos no fim do ano passado, quando deixou o cargo.

Nova investigação da PF Segundo publicou a colunista do GLOBO Bela Megale, a Polícia Federal (PF) deve abrir uma nova investigação que tem como foco a relação entre Jair Bolsonaro, o regime da Arábia Saudita e o possível crime de corrupção.