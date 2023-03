UOL – O concurso 6111 da Quina, realizado nesta terça-feira (28), premiou uma aposta de Diadema – SP (canais eletrônicos). O sortudo vai levar um prêmio no valor de R$ 1.297.994,56.

Os números sorteados foram: 01-26-48-55-63

Como participar do próximo sorteio da Quina?

Você pode escolher de cinco a 15 números de 1 a 80. As apostas precisam ser feitas até uma hora antes do concurso, ou seja, as lotéricas credenciadas e o site oficial da Caixa vão registrar os jogos até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.