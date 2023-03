gov do Acre – O governo do Acre, por meio da Defesa Civil Estadual, informa que às 18h desta quinta-feira, 30, o nível de medição do Rio Acre, em Rio Branco, esteve em 17,27m, ultrapassando a cota de alerta (13,50m) e também a cota de transbordamento (14m).

(…)

Em caso de emergência ligue 193

Para solicitar atendimento em decorrência das chuvas, basta entrar em contato com o Centro Integrado de Operações Públicas (Ciosp), por meio do 193.