O Globo- O comandante do Exército, Tomás Paiva, reiterou, em diferentes ocasiões, a proibição de militares da ativa se manifestarem ou celebrarem o aniversário do golpe militar, neste dia 31 de março. O chefe da Força destacou a determinação em uma reunião presencial com generais, no mês passado, e em um comunicado emitido pela rede interna do Exército assinado pelo próprio Tomás Paiva.

Grifo meu: As coisas voltando a seu devido lugar….ditadura, nunca mais!

J R Braña B.