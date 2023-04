A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), vem a público informar que, em virtude da suspensão dos serviços das Uraps Eduardo Assar e Hidalgo de Lima, por causa da enchente do Rio Acre, todos os usuários que receberam ligação da Central de Agendamentos de Regulação do município ou que tenham agendamentos de consultas ou exames, possam realizar ligação no número 3216-2400 (telessaude) para receber o número da chave da consulta e outras informações inerentes a data, local e horários de atendimento ou até mesmo cancelamento dos agendamentos.

Optando pelo cancelamento o paciente deve agendar nova data de atendimento da consulta.

Sheila Andrade Vieira

Secretária Municipal de Saúde